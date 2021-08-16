偽工會混淆視聽損傳統工會信譽　違法工會骨幹涉煽動仇恨被捕

前年反對修訂《逃犯條例》示威期間，多個界別均有「偽工會」成立，被指意圖在於左右未來選舉結果。不過，部分工會涉及違反《港區國安法》活動，其中2019年11月底才成立的香港言語治療師總工會，涉透過出版3本兒童繪本煽動仇恨，5名骨幹成員被警方國安處拘捕。外界質疑此類涉作出違法行為或過去曾參與非法活動的「偽工會」，凌駕業界聲音，更混淆視聽，有損傳統工會的專業及信譽。

「偽工會」滲透在各行各業，名稱更與傳統工會極為雷同。以言語治療師業界為例，過去由1981年成立的香港言語治療師協會反映業界聲音，宗旨表明確保業界專業水平，在社區內推廣言語治療，與區內其他言語治療同業開展及保持溝通，並與海外其他言語治療師協會開展及保持溝通等，會員人數達約1千名。

被指是「偽工會」的香港言語治療師總工會，會員人數只得約200人，政治立場鮮明，其「理事政治立場聲明」及「主席的話」提及「抗爭到底」、「敦促當權者回應五大訴求」，被質疑以工會之名作政治抗爭，有違成立工會為保持或改善僱傭待遇的宗旨，更涉嫌違反《職工會條例》第10條。

該工會更曾出版多本兒童繪本，如《羊村守護者》、《羊村十二勇士》，以象徵純潔的羊群形容示威者，意圖美化暴力行為，並於本年6月舉行親子讀書會向兒童分享繪本，外界批有荼毒下一代之嫌。及後因有關兒童繪本涉煽動仇恨，工會主席黎雯齡、副主席楊逸意、秘書伍巧怡、司庫陳源森及委員方梓皓被捕。法庭拒絕黎及楊保釋申請，案件將押後至本月30日再訊。另外3名幹事則獲准保釋候查，9月下旬再向警方報到。

不單止涉出版違法刊物，該工會更在今年七一前夕亦漠視警方呼籲，聯同職工盟在旺角設街站呼籲市民繼續發聲，以及穿黑衣表態。

酒店業界同受害，自1961年成立的香港酒店業協會宗旨為保障本港酒店業的合法權益，加強業內會員的團結和合作性，會員人數約140名。該協會曾商討有關「疫苗氣泡」，及提升酒店內的餐飲處所通風系統要求等關注業界權益的議題。

相反，以職工盟會址為登記地址、2019年11月才成立的香港酒店工會，只打着「反抗不公義的政權及制度」為旗號，在去年6月曾參與「200萬三罷工會聯合陣線」全港罷工罷課公投，又曾聯署聲明及設街站反對政府拘捕參與民主派「35+」初選人士。

在會計界方面，傳統工會香港會計人員總會自1997年成立，定期舉辦學術講座，邀請香港及國內會計或財經界專家學者演講，並發放持續進修證書。惟在2019年12月才成立的香港會計手足工會成立宗旨仍主打「政治獨立」、「推動黃色經濟圈」，過去亦曾聯署反對本地實施《港區國安法》。