港大擬綠化帶建新大樓　近千市民聯署反對憂破壞環境

香港大學向城市規劃委員會呈交申請，擬於綠化地帶興建4幢新教學大樓。該地點毗鄰心光盲人院暨學校，與瑪麗醫院隔路相對。然而，有區議員指，工程師在考察選址後，認為大學提出的模擬圖片具誤導性，並指出「不可能按照模擬圖片興建實驗室大樓」，指該工程選址陡峭，遍布水道及地下的港島西雨水排放隧道，若要動工，預計需額外興建一條橫跨鋼線灣山谷的高架橋，以讓工程車出入，並收集超過650名市民聯署反對計劃，故促政府暫緩批核有關申請。

有南區區議員指，該選址無視建築及結構上的需要，指上方缺乏平地，僅有的薄扶林道亦已用作主要巴士站，同時選址下方亦沒有平地，認為需興建一條橫跨鋼線灣山谷的高架橋，同時在域多利道加設一條分支路讓工程車輛進入工地，增加工程成本及施工時間長，對環境造成重大影響。

此外，區議員又指工程會令該區失去綠化地帶及500多棵樹木，主要用作進行生物安全水平第3級微生物、大分子複合物、幹細胞（stem cells）、濕化學、軟組織及動物等實驗的實驗室大樓，為有機會帶來生物風險感到擔心，同時擔心居民有機會接觸到污染物的風險。

區議員又指目前已有超過650名居民參與了網上聯署，反對港大醫學院於這個綠化地帶興建實驗室大樓，促請香港大學考慮其他選項，如未被使用的政府用地、科學園或落馬洲河套區等。