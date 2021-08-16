專家倡堵塞檢疫漏洞　中低風險地區來港人士須坐14天疫監

以「疫苗氣泡」放寬入境檢疫的措施走漏輸入個案，令本地疫情隨時反彈，衞生防護中心轄下疫苗可預防疾病科學委員會和新發現及動物傳染病科學委員會今日（16日）舉行聯席會議，科學委員會主席之一的許樹昌表示，委員會建議收緊檢疫安排，除了高風險地區本身要檢疫21日外，中及低風險地區來港人士，即使有打針或驗出抗體，都要酒店檢疫至少14日，檢測次數亦要加密。

許樹昌表示，由4月至本月15日，已留意到有52宗接種新冠疫苗後仍確診的輸入個案，有88%帶有變種病毒，以L452R變種病毒為主，當中有14宗是美國、2宗英國、5宗阿聯酋抵港。以數據得出，僅酒店檢疫7日會有12%個案走漏。至於檢疫14日可捉到92%輸入個案，有31宗個案是檢疫14日後才找到，但他指隨後的強制檢測仍可「撈到」這些走漏個案，因此完成檢疫後仍要繼續檢測。

衞生防護中心總監林文健表示，基於Delta變種病毒流行，全球正經歷另一波巨大的疫情，本港截至本月15日，累計錄得N501Y變種病毒有294宗，L452R變種病毒有236宗，其中有134宗屬於Delta。他強調疫苗接種仍可減低病情的嚴重性及死亡率，目前完成2劑疫苗接種的有超過290萬人，佔合資格人口的42%。長者的接種率仍偏低，80歲以上長者只有6%打針；70至79歲長者亦只有20%人接種。

至於本港是否仍要繼續以70%接種率為目前，科學委員會主席之一的劉宇隆表示，Delta變種病毒橫行後，目前仍以70%接種目標需要改變，又指「變幻才是永恒」，指出股市有「五窮六絕七翻身」之說，而接種疫苗則是「八開九通十成功」，估計接種率到達80%時，就可以商討達到90%時通關。對於補打第3針問題，他指長者接種由內地研發的科興疫苗後，抗體水平在6個月後已下跌，但打完第3針後，抗體水平有效提升，科學委員會下月將開會審視補打第3針安排。