幼稚園將獲教育局一筆過3000元津貼　添置升旗儀式設備

教育局去信參加幼稚園教育計劃的學校、幼稚園暨幼兒中心及設有幼稚園班級的學校，將提供一筆過上限3,000港元津貼，協助學校購買國旗、可移動式的旗杆或更新相關設備，以便幼稚園在校舍內升掛國旗及舉行升國旗儀式。局方指，幼稚園應幫助幼兒認識香港是國家的一部分及作為中國人的身份，認識國旗及升國旗禮儀，建立對國家的歸屬感，培養國民身份認同。

教育局指，大部分幼稚園的校舍因規模較小、校舍環境等因素，未能安裝固定的旗杆，故鼓勵幼稚園購置可移動式旗杆。局方指，會為參加計劃的幼稚園提供一筆過「購買國旗及可移動式旗杆津貼」，協助學校購買國旗及可移動式的旗杆，以便舉行升國旗儀式。

局方指，每所幼稚園可獲的津貼上限為3,000港元；個別幼稚園或已設置國旗及可移動式旗杆，亦可運用這項津貼以添置或更新相關設備。局方又提醒幼稚園須按照指引，於舉辦慶祝元旦日（1月1日）、7.1及10.1的活動時升掛國旗及奏唱國歌。局方亦強烈建議學校在重要的日子及特別場合，如開學日、開放日、畢業禮、學校周年慶典等升掛國旗及奏唱國歌。