司徒拔道港安、聖保祿醫院開錯強心或升壓藥物　一名病人不治

再有兩間私家醫院發生開錯藥事故，司徒拔道港安醫院一名82歲男病人因腸胃出血入院並危殆，有護士沒有跟從醫生處方的用藥劑量，令病人經錯誤輸液速度接受強心或升壓藥物，病人本身病情嚴峻，情況隨後惡化不治，涉事護士兩個月後辭職。另一宗同樣涉及接受錯誤劑量的強心或升壓藥物，涉事私家醫院為聖保祿醫院。

司徒拔道港安醫院今日（16日）回覆東網表示，該名82歲男病人入院後因病情危殆於4月3日轉往深切治療部，接受密切醫學監察及多種藥物治療，惟進行其中一項藥物治療過程中，護士沒有嚴格跟從醫生處方的用藥劑量，亦沒有遵守醫院的用藥及其劑量雙重核對指引。該院指病人屬長期病患，於留院期間雖經密切監察及施救，最後病況未有好轉，終告不治。該院指經調查後，認為有關事件對病人身體狀況無直接影響。

至於另一宗涉及聖保祿醫院的事故，一名53歲男病人於2月4日接受錯誤劑量的強心或升壓藥物。衞生署回覆表示，在收到通報後即作出跟進，兩間醫院均已向衞生署提交調查報告。衞生署審視醫院提交的資料後，認為兩間醫院均有延誤向衞生署通報事件，但無證據顯示醫院違反《私營醫療機構條例》或《私家醫院實務守則》的要求。