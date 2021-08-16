李卓人屢犯未經集結入獄　吳敏兒余慧明搞泛民初選涉違國安法

不少在反對修訂《逃犯條例》風波期間成立的工會，背後均獲得職工盟的支持，而職工盟的核心成員亦身陷囹圄，秘書長李卓人與壹傳媒黎智英關係千絲萬縷，李曾收取黎秘密捐款及「袋住先」9個月，而兩人同因3宗未經批准集結案罪成，共判囚20個月，現正服刑。至於前主席吳敏兒及由職工盟力撐的醫管局員工陣線前主席余慧明，因參與去年民主派35+初選案涉違《港區國安法》被控串謀顛覆國家政權罪，吳現仍被還押，余早前獲准保釋候訊。

李卓人與黎智英因前年8.18、8.31及10.1等3宗未經批准集結案罪成，合共被判囚20個月，現正在監獄服刑。黎被揭發於2012至2014年間，多次向民主派人士及政團秘密捐款合共逾4,000萬元，被質疑幕後策劃違法佔領行動(佔中)。時任立法會議員的李被踢爆最少2次收受黎智英捐款合共150萬元，但沒有向立法會申報，李事後辯稱只是代工黨收取，並不涉個人利益，故毋須申報。

惟之後李再被揭發將其中一筆50萬元捐款存入個人銀行戶口，「袋住先」長達9個月，被揭發後才轉入工黨戶口。廉政公署一度就事件上門搜查，惟最後未作起訴。

在前年「大三罷」時，時任職工盟主席的吳敏兒指旗下95個屬會都有發動罷工，但在航空界別中，國泰航空每日需要約3,000名員工上班，有超過1,500人沒有上班，導致大量航班取消。而大三罷後，民間愈來愈多市民自發組織及參與工會，當時她指職工盟收到不少查詢，指職工盟會提供協助，組織更多新工會。她因參選民主派初選涉違國安法被控，而在還押期間決定辭退職工盟主席一職。

余慧明原本是醫管局員工陣線主席，在去年新冠肺炎疫情初期發起為期5天的醫護罷工行動，要求政府全面封關。她於去年參加民主派35+初選衞生服務界，因参與初選被捕，涉違國安法被控串謀顛覆國家政權罪，在保釋申請被拒後送至羅湖懲教所還押。她於3月初被醫管局停止職務，其後她辭任醫管局員工陣線理事會，並於上月底獲准保釋。