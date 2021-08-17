17處指明地方須強檢　包括國泰貴賓室

政府昨（16日）深夜刊憲，要求指定期間曾身處17個指明地方的人士接受新冠病毒強制檢測。

首先，因應昨日發現一宗涉及L452R變異病毒株、源頭不明的初步確診本地個案，患者曾到過的15個指明地方被納入強制檢測公告。任何人士在以下時間身處這些地點須於8月19日或之前接受檢測；受檢人士若在8月14日至8月16日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。然而，為謹慎起見，已經完成新冠疫苗接種的人士亦須接受強檢。

1. 7月25日至8月16日期間曾身處香港國際機場一號客運大樓7樓鄰近1號至4號登機閘口國泰貴賓室「寰宇堂」

2. 7月25日至7月29日、8月1日、8月4日至8月6日、8月9日至8月10日或8月13日至8月14日任何一日的中午12時至下午5時期間曾乘搭任何由東涌（滿東邨）開出往機場客運大樓（循環線）路線號碼S65的龍運巴士

3. 7月26日至7月30日、8月2日、8月5日至8月7日、8月10日至8月11日或8月14日至8月15日任何一日的凌晨零時至上午3時期間曾乘搭任何由機場（地面運輸中心）開出往東涌（逸東）路線號碼 N64 的龍運巴士

4. 8月15日下午3時至下午5時期間曾身處大嶼山東涌逸東街8號逸東商場2樓221號鋪大家樂

5. 8月11日中午12時至下午5時期間或8月14日上午11時至下午2時期間曾身處大嶼山東涌逸東街8號逸東商場1樓114號鋪潮東廊

6. 7月27日下午4時至7月28日凌晨零時、8月4日下午4時至8月5日凌晨零時、8月6日下午4時至8月7日凌晨零時、8月10日下午4時至8月11日凌晨零時或8月14日下午4時至8月15日凌晨零時期間曾身處香港國際機場一號客運大樓7樓7E181號鋪莆田

7. 7月26日下午4時至7月27日凌晨零時、7月28日下午4時至7月29日凌晨零時、8月5日下午4時至8月6日凌晨零時或8月13日下午4時至8月14日凌晨零時期間曾身處香港國際機場一號客運大樓7樓7T090號鋪can.teen

8. 8月12日下午4時至下午9時期間曾身處大嶼山東涌東堤灣畔地下24號鋪必勝客

9. 8月12日上午10時至下午3時期間曾身處大嶼山東涌逸東街8號逸東商場地下18-19號鋪世窗冰室

10. 8月9日下午6時至下午8時期間曾身處香港國際機場一號客運大樓7樓7E163號鋪Gordon Ramsay Plane Food To Go

11. 7月30日下午2時至下午7時期間曾身處大嶼山東涌富東街6號東涌健康中心2座1樓

12. 8月12日下午2時至下午5時期間曾身處大嶼山東涌達東路18–20號及文東路41號東薈城（只包括商場）

13. 8月12日下午2時至下午4時期間曾身處大嶼山東涌港鐵東涌站恒生銀行

14. 8月15日下午6時至下午8時期間曾身處大嶼山東涌逸東街8號逸東商場地下香港街市-逸東邨

15. 8月14日上午10時至中午12時期間曾身處大嶼山東涌逸東街8號逸東商場地下1及2號鋪創興銀行

另外，由於兩間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，為謹慎起見，該兩間學校亦被納入強制檢測公告。根據現行做法，衞生防護中心會直接向須強制檢測的學校提供糞便樣本瓶和深喉唾液測試樣本收集包。已經完成新冠疫苗接種的人士會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

任何人士在8月3日至8月16日期間曾身處大埔南坑頌雅路松嶺村匡智會匡智松嶺學前兒童中心，或深水埗荔枝角道168號萬盛閣1樓救世軍荔枝角幼兒學校超

過兩小時的人士，須於8月19日或之前接受檢測。如受檢人士選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於8月21日或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。受檢人士若在8月14日至8月16日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。