葵青反黑搗賭場及竹館　拘16男女包括3主持

葵青警區反三合會行動組於昨日(16日)下午4時許，在葵青區內進行「犁庭掃穴」行動，打擊非法賭博，於打磚坪街85號樓上工廈單位及和宜合道138-172號地舖，分別破獲非法賭場及地下竹館，16人被捕扣查。

案件主管陳尚澧督察於今日(17日)凌屒交代案情時表示，行動調配逾百警力，其中雜項調查隊及機動部隊，到酒吧、機舖及桌球室作高姿態巡邏及查牌，亦在多個屋邨作反罪惡巡邏；反黑組及特別職務隊根據線報調查，鎖定2個疑進行非法賭博的目標單位，突擊搜查期間，在兩涉事單位檢獲一張百家樂賭枱、一張德州撲克賭枱、2張電動麻雀枱、面值84萬港元籌碼、7.8萬港元現金、以及其他賭具等證物。

陳又指，行動中7男9女被捕，當中3名男子(22至63歲)為該兩賭場的主持人，涉嫌「經營賭博場所」被捕；而13名賭客(23至86歲)則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕，他們同時涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章），遭警方發出定額罰款通知書，每人須繳交罰款港幣5000元；被捕16男女現正被扣留調查。

陳續稱，涉案的非法賭場及地下竹館皆受黑幫操控，主要以區內年長街坊作客源，他相信行動已成功打擊黑幫的收入來源。

新冠肺炎疫情持續一年多，期間疫情反覆無常，近月更有變種病毒襲港，幸本港疫情近日有所緩和。當中有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。

早前有時事評論員表示，疫情下政府專注防疫工作，不法分子的氣燄因此壯大，不停開設非法場所，以增加收入來源。此外，若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，影響感染控制工作，不法場所最終演變成播毒源頭。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。