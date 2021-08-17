Dr.東：高血壓糖尿高危　蛋白尿腎防衰竭

高血壓、糖尿病是港人常見的慢性疾病，一旦患上一段時間，更可能潛藏着另一可以導致腎衰竭的疾病─蛋白尿。蛋白尿初期症狀並不明顯，直至患者做身體檢查，或是在小便時見到泡沫久久不散，可能已是患上蛋白尿。有腎科專科醫生建議，患有慢性病的市民最理想每年做一次檢查，以及早了解身體狀況，避免病情惡化。

腎科專科醫生譚雋熹表示，高血壓、糖尿病是港人常見患有的慢性病，高血壓會影響腎功能，譚解釋指，腎小球即是一堆微小的血管，而腎小球是負責造尿，當血壓高時，腎臟就是受當其衝的器官，因而或會造成蛋白尿。譚指，蛋白尿的成因可分為原發性或繼發性，原發性即是本身病人的腎臟出現問題，例如腎小球炎；繼發性即由身體其他疾病，例如高血壓、糖尿病、肝炎或癌症所引起，因而影響全身器官。

譚解釋指，部分病人患有高血壓及糖尿病初期，未必有明顯腎病症狀，一旦影響腎臟，初期或會出現微蛋白尿，久而久之，微蛋白尿就愈來愈嚴重，從而影響腎功能，甚至出現衰竭。腎功能差得只剩下15%或以下，就會被視為末期腎衰竭，通常病人的功能若剩下10%或以下，就需要洗腎（腹膜透析）。

譚又指，大部分人的蛋白尿都沒有症狀，微蛋白尿更是極難察覺，通常發現有蛋白尿，都是小便出現持續不散的氣泡，就有可能患上蛋白尿。譚表示，若病人在24小時量度得小便含有30至300毫克蛋白尿，就是微蛋白尿，換言之，高於300毫克即是蛋白尿，但若蛋白尿高於3000毫克，就屬腎臟綜合症蛋白尿；而蛋白尿愈嚴重，腎臟就老化得愈快。

不少人更是在身體檢查才發現有異樣，就好定期做身體檢查，若是本身有血壓高、糖尿病等情況，更是應該一年做一次身體檢查，了解腎功能及尿蛋白情況；而男、女性患上腎病的機會均等。為了避免患上腎病，譚建議有高血壓或中央肥胖人士，就應注意飲食及體重。

現時已有藥物可以治療蛋白尿，從而保護腎臟。譚指，最常採用的藥物為「ACEI抑制劑」或「ARB」，這兩種藥物本身是血壓藥，後來被發現這種藥物可減低腎血小球受壓，從而減低蛋白尿，因此就算病人並非患有高血壓，但可以服用此藥以降低蛋白尿。