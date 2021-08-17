東方日報A1：罪魁職工盟　顛覆特區大聯盟

反對修訂《逃犯條例》風波期間，不少界別籌組新工會，去年接獲的新工會登記申請多達4,289宗，另截至去年底已登記工會多達1,410個，較2019年的917個按年升逾54%；有指申請數字飆升，全因反對派計劃針對立法會及選委會選舉「海嘯式種票」。而事件背後的推手，是一直推動反中亂港活動的香港職工會聯盟（職工盟），截至今年7月，多達37個於黑暴期間成立的工會以職工盟會址作登記。另外亦有部分並非用職工盟會址登記，但卻獲職工盟背後力撐的「偽工會」，更嚴重偏離工會法定宗旨，騎劫業界分化社會，有議員認為應該要取締，助各行各業正本清源。

消息人士指，反對派的「種票」分為兩個階段，首階段針對2019年區議會選舉，以各種洗腦文宣發動大量年輕人到「關鍵選區」登記選民，成功控制了大部分區議會。第二階段針對原本於去年舉辦的立法會及今年的選委會選舉，拉攏支持者成立大量偽工會，搶佔立法會及選委會勞工界別議席，以達奪權的政治目的。

多個工會得以在短時間內成立，職工盟在背後扮演重要角色，除提供其位於油麻地彌敦道557至559號永旺行19樓會址，用作登記新工會地址用途，又擔當顧問角色。職工盟又在背後推動或聯合偽工會發起反政府活動，製造社會分化、散播仇恨及打擊政府施政。該些偽工會成立後嚴重偏離工會法定宗旨，不但未有維護工人權益，反而在黑暴及抗疫期間發動各種不合作的政治活動，包括發動「大三罷」、抗疫罷工等。

若與傳統工會比較，偽工會不論在成立時間、人數及規模資料等都欠缺透明度，宗旨及過往舉辦的活動甚至與業界毫不相干，舉例指，傳統工會「香港文職及專業人員總會」早於1991年9月成立，會員人數多達近5.4萬人；相反，偽工會「香港白領（行政及文職）同行工會」於前年成立，會員人數不詳，多次發動反中亂港活動，對業界毫無建樹。

除以職工盟會址作登記的37個偽工會外，另有一些在黑暴期間成立的偽工會以專業自居，於媒體頻頻曝光及大力推動反政府活動，試圖騎劫業界及搶奪話語權，令公眾誤以為相關言論是業界的聲音。其中一個最「經典例子」，是獲職工盟支持、在2019年11底成立的「醫管局員工陣線」，它於去年2月無視疫情擴散，挾病人做棋子，發起一連5日的醫護罷工，脅迫政府全面封關，該工會前主席余慧明更揚言罷工可以「撼動政權」。另一個騎劫業界、近期頗受注目的偽工會例子是「香港言語治療師總工會」，疑打着工會幌子，卻涉嫌出版帶有仇恨成分的兒童繪本，根本與該工會的性質完全扯不上關係。

身兼執業大律師的議員容海恩批評，部分偽工會過去工作是擺街站、參與罷工罷課，甚至宣揚港獨等，與其成立宗旨及會章有偏離，認為有關部門應該要加以調查，倘發現違規需考慮取締。她又認為，以往有關方面的執法較為寬鬆，促請港府未來除要處理《基本法》23條立法，以及持續執行《港區國安法》外，亦應持續檢視《職工會條例》及《社團條例》，加強對工會的規管，確保工會遵守相關法例。

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