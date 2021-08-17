港府斥民陣教協觸碰紅線　自動解散是唯一選擇　點名審視律師會

近日，民陣等多個參與或舉辦2019年反對修訂《逃犯條例》示威的組織，相繼「自願解散」，坊間乃至外國有聲音批評港府打壓反對聲音，政府今早(17日)回應時，強調民陣解散與言論集會自由完全無關，並重申肆意觸碰紅線的社團及人士，選擇此時「自願解散」是唯一選擇，不等於可作為免責條款。另外，香港律師會將於本月底將改選部分理事，內地官媒發文點名要求其應當選擇搞專業不搞政治，若該組織被政治凌駕專業，港府會考慮與其中止合作關係。

政府認為，危害國家安全或不符合效忠香港特區是紅線、不應觸碰，但不少社團及人士肆意觸碰紅線，在國安法下他們不能不接受言行受法律規管。人權自由並非絕對及沒有限制，當要面臨如國家安全、公共衞生等更重要的目的時，個人的權利及自由將被規範，上述情況亦非香港獨有，而是放諸四海、比比皆是。

對於被指港府及警方以往與觸碰紅線的組織有接觸及互動，政府以教協為例，指過去容許其參與公共事務，惟自2019年反修訂逃犯條例示威以來，政府上了「深刻的一課」。漸了解到教協「政治凌駕專業」的本質，政府重申，肆意觸犯政治「紅線」，解散成有關組織的「唯一選擇」，但解散不等於「免責條款」，一旦涉及違法行為，執法部門在調查及搜證後，會決定是否對其作出檢控。

政府又點名香港律師會，指作為其中一個最大的法律團體，港府在法律工作往往會徵詢其意見，並在司法人法推薦及法援等事務，具有委員推薦機制，強調律師會應按宗旨，在不違反法律下運作。若組織已偏離宗旨，被政治騎劫或凌駕專業，政府會考慮重新審視與其合作，甚至終止關係。

香港律師會則回應，作為香港律師的自我監管組織及專業團體，宗旨包括維持香港律師專業水平及操守，以及考慮涉及業界利益的問題，作為業界與政府間的橋樑，一直保持政治中立，時刻與政府溝通、表達意見以改善執業環境，並定期從法律角度回應不同議題的諮詢。