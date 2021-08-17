夏博義被斥騎劫大律師公會　消息指他不會連任　

有消息指香港大律師公會主席夏博義(Paul Harris)，將不會爭取連任，任期將於明年一月結束，而有傳公會的「中立」陣營已有心水人選出戰。夏博義上任公會主席至今，身為公會執委的資深大律師包智力於今年6月和另一名執委大律師蘇諾賢於7月下旬請辭。有傳蘇諾賢辭任公會執委，除了不滿公會對暴力事件存在分歧，亦因執委會內部矛盾重重。

消息稱，大律師公會較資深的成員眼見有英國政黨背景的夏博義上場後，令公會走向政治化，所以當夏博義決定不爭取連任的消息一出，部分成員希望公會能夠改變，由政治中立、純粹維護法律原則的專業人士擔任公會主席一職。

夏博義去年由資深大律師李柱銘及駱應淦共同提名，結果在沒有競爭對手或反對票下，今年一月當選主席。夏博義在公會主席選舉前去信辭任英國牛津市聖瑪格麗特(St Margaret)選區議員一職。夏博義自今年一月上任至今，發表過不少具爭議言論，引來法律界人士抨擊，例如他指《港區國安法》不符合法治精神，促港府修改或限制《港區國安法》的運作；又指8.18及8.31非法集結案判刑過重，被官媒點名炮轟。

夏博義與民主派人士關係密切，90年代與大律師公會前主席戴啟思、香港大學法律學院教授陳文敏等人共同成立民間團體「香港人權監察」，監察政府的法例、政策和活動，捍衞和促進人權。而「香港人權監察」被指與「美國國家民主基金會」有政治聯繫，自1995年起已收取近1500萬港元撥款，其中更有份資助2014年違法佔領行動(佔中)。夏博義亦被指曾與李柱銘等人前往歐洲，游說歐盟和英國政要反對《基本法》第23條立法。