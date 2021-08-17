校車司機保母下月起須強制打針　業界建議設立緩衝期

不少校巴司機及跟車保母因身體狀況及家庭因素等，寧願辭職亦不考慮打針。

政府要求校巴司機及跟車保母等非教學人員，在9月1日起要接種最少一針新冠疫苗，否則每兩周須自費檢測一次，並須於工時以外進行，亦必須是鼻腔和咽喉合併拭子檢測。公共巴士同業聯會副主席鄧子強今日(17日)直指此舉過於倉卒，目前業內約有5,000輛校巴，校巴司機連保母全職及兼職共約2萬人，當中約3成從業員未有打針；他建議當局設立3個月緩衝期，讓業界得以適應。

鄧子強出席電台節目表示，業內校巴司機平均年齡逾65歲，而跟車保母平均年齡則約60歲。他們大多因個人身體狀況及家庭因素影響，即使有公司提供假期及津貼等，以鼓勵員工接種，但他們寧願辭職亦不考慮打針。

鄧子強舉例指，其公司旗下50名校巴保母中，已約有20名、即佔約4成人因強制接種疫苗要求而辭職。鄧坦言校巴生意受疫情打擊，現時每部校巴每月收入僅約1至2萬港元，業界負擔校巴司機及跟車保母工資及油錢外，實在難以負擔新安排下無打針的員工每月約480港元的檢測費。

鄧續指支持政府防疫政策，但認為今次的要求通知期僅約一個月，「時間太倉卒，我哋做唔到」。他形容不少保母與學童及家長相熟及信賴，如果保母辭職，校巴公司難以即時請人代替。他建議政府給予更多時間，例如設緩衝期，讓業界游說更多員工打針，或另聘人手，否則或只能提供有限度服務。