網購騙局半年近3000宗　警拘2本地女子涉呃遊船河訂金

警方在行動中檢走被捕人電話及銀行卡等證物。(林耀康攝)

警方留意到近期詐騙案有上升趨勢，其中在今年首6個月，涉及網上購物的騙案已達2,804宗。在5月28日至6月23日期間，有7男8女(21至38歲)受害人報案，不約而同稱在社交平台預訂遊船河及釣墨魚團時受騙，遭騙徒騙取共99,565港元訂金，對方於收款後失去聯絡。

東九龍總區刑事部署理警司莫子威指，總區重案組於深入調查及搜證後，成功鎖定2名涉案疑人身份及住址，並於昨日(16日)展開代號「恆制」的拘捕行動，以涉嫌「以欺騙手段取得財產」拘捕2名分別21及23歲本地女子。

據悉，兩人為朋友關係，分別報稱無業及飲品店助理。警方相信有人在社交平台開設帳號假扮船家，聲稱進行折扣推廣，以吸引市民訂購租船服務。

東九龍總區重案組吳嘉莉高級督察指，騙徒會於網上盜用其他船隻相片、船牌資料等，以圖文並茂方式作宣傳，又把握夏天旺季，列出不同套餐詳情以提高真實性，而當受害人猶豫不決時，騙徒更會「捉心理」，聲稱船期有限，或有其他客人正查詢，促使受害人倉促決定並轉帳訂金，更有受害人抵達碼頭後始知受騙。

其中一名32歲男受害者於繳交6,125港元訂金後，受朋友提醒船河價格過低有可疑，事主其後根據騙徒提供的船隻相片，透過船身編號成功聯絡真正船主，惟對方稱並無將船出租，揭發船隻資料被人盜用。其他受害人損失金額則由690至21,900港元不等。

東九龍防止罪案辦公室馮家恒高級督察指，不少騙徒看準市民在疫情下貪方便使用社交平台購物，於不同時間推出「應市貨品」，例如在冬天推銷「浴室寶」、中秋節前夕販賣月餅券等，呼籲市民應多作資料搜集並揀選有信譽賣家，並避免與身份不明人士進行交易，如對賣家身份有懷疑應立即終止交易，並與警方聯絡求助。