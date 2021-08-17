美國抵港外傭或酒店感染　袁國勇料房間換氣量未達標致空氣傳播

由美國抵港的38歲女外傭，日前完成7天酒店檢疫後，在社區逗留6天始揭染疫。衞生防護中心聯同政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇今早(17日)到該外傭曾入住的灣仔帝盛酒店視察。中心指，外傭樣本與早前2宗輸入個案基因排序一樣，涉及一對夫婦，屬Delta變種病毒「AY.3」個案 ，3人同日乘坐同班航機由美國到港，其後在檢疫期間住涉事酒店對面房。袁國勇估計，染疫夫婦疑採樣時不按指引開窗，及房間換氣量未達標，引致空氣傳染交叉感染。

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，涉事3宗個案的基因排序達100%相似，同屬Delta變種病毒「AY.3」個案。個案編號12001及12005為夫婦，他們分別於8月5及6日確診，住307房。至於個案編號12032則為該名38歲外傭，住305房。三人同日於美國乘坐CX883抵港，皆無病徵，且已接種兩劑新冠疫苗，出現抗體。

袁國勇指，染疫夫婦確診當日的病毒數值(CT Value)約16，即傳染力高，視察後得知採樣人員上門收樣本過程中，夫婦沒有按指示先關窗再開門，打開門時間更長達1.5分鐘。經機電工程署做測試發現，一旦房內開窗，空氣便會由房間流出走廊，而負責取樣人員接著便去對面外傭的房間，相信病毒經由空氣傳染，導致外傭染疫。

他又指，涉事酒店房間及走廊換氣量低，每小時只有2.1至2.6次，遠低於理想標準每小時4次，估計與涉事房間在走廊「尾房」有關，已要求酒店改善。被問到外傭會否在機上已受感染，袁國勇稱，染疫夫婦坐商務客位，外傭坐經濟客位，座位相隔甚遠；加上外傭是在返港後第12日才確診，估計她在檢疫酒店受感染機會較大。