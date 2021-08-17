擅查預約圖書紀錄防「截胡」　圖書館職員判感化

聲稱愛好閱讀的公共圖書館職員，為了不讓其他讀者奪得心頭好，竟透過館內電腦系統，窺看預約了其心儀書目的讀者資料後，擅自替對方報失圖書證，令對方戶口被取消，無法預約書籍。她早前承認一項目的在於使其本人或他人不誠實地獲益而取用電腦罪，今天（17日）在觀塘裁判法院被判接受12個月感化。

本案29歲女被告丘佩樂自2011年在將軍澳圖書館擔任合約員工，負責資料整理，她現時無業。辯方律師今進一步求情指，案中受害人的損失是「大的不方便」，要重新申請圖書證，而被告的得益是「打尖」借書，形容案情相對而言較特殊及輕微。裁判官莫子聰考慮到被告認罪，而且報告正面，決定按報告建議，判被告接受感化。

案情指，將軍澳圖書館職員於2018年5月發現，有讀者的圖書證被人報失，原因不明，遂覺可疑，調查下揭發有29個使用者帳戶無故被取消，於是報警。警方追蹤下，於同年8月拘捕被告。被告在警誡下承認，她於2017年5月至2018年4月期間，曾利用同事帳戶，在圖書館搜索預約了自己心儀書籍的讀者的身份，抄下對方的帳戶號碼等資料，再回家用手機報失。控方早前特別表明，控罪針對的是被告沒有權限查看讀者資料，與她報失他人借書證無關。