男教師涉非禮襲擊男學生　被指從後熊抱地鐵拖手

一名男教師被指在住所和一間中學內，先後非禮和襲擊同一名14歲男學生，因而被控非禮和普通襲擊2罪。被告否認控罪，案件今天（17日）在粉嶺裁判法院開審。涉案男童供稱，單獨受邀到被告家中慶祝生日。惟過程中被告強行作親密接觸，包括從後擁抱，對他說「如果你係女仔，我會追你」。被告之後更及強行親吻其嘴唇，再說「你要訓練下錫既技巧」，令他受驚。

本案被告黃福榮（28歲）報稱教師，被控於2019年4月13日，在其位於沙田的住所內非禮男子X；另於同年10月某日，在何文田一間中學內襲擊X。

庭上播放X錄影會面的片段，X指被告是和他的中國歷史科老師。前年某天，被告以為他慶祝生日為由，邀請他前往其住所。兩人獨處一室時，被告向X展示其書房內一張「皇帝椅」，並要求「兩個人一齊坐張櫈」，X形容「坐得好逼，大髀貼大髀」。其後2人吃過生日蛋糕，X在廚房清洗餐具時，被告從後攬實X，令X感到不舒服及抗拒。至X要離開時，被告用「好朋友」做藉口，兩度強行親吻X的嘴唇。

X又指，被告在校內經常找他，又多次約他一同放學。被告會在地鐵車廂內全程拖緊X的手，並用衣物摭掩手部。X因為害怕影響成績，一直不敢反抗被告。直至一次X不勝其煩，封鎖被告的Instagram帳戶及電話。被告遂趁放學時間，要求與X在宗教室內對話，期間被告質問X是否愛他，又捉緊X的手和攬緊X，令X不能脫身。