被通緝張崑陽潛逃1年　抵美申政治庇護

《港區國安法》去年中實施後，多名本港民主派、抗爭派政治人物流亡海外。被通緝的前「民間外交網絡」發言人張崑陽，於去年8月潛逃海外，他昨日(16日)在Facebook表示，流亡一年後到達美國，已經向美國政府開始了申請政治庇護的程序。亦得到美國約翰斯霍普金斯大學羅尼采高等國際研究學院(Johns Hopkins SAIS)的院士和獎學金支持，被碩士班的取錄。

張崑陽在貼文中表示，自去年8月離開香港後未曾公開身在地，出於個人和身邊人的安全考量，亦需要計劃前路。他指過去一年自己一直出席各種論壇和閉門會議，持續地跟美丶英丶澳丶日丶韓和台6國的官員和公民社會朋友交流，展開倡議工作。張宣布現時決定定居在美國，而由於張在6.4案非法集結被法庭發出拘捕令，另外還有參與初選和國際游說兩條潛在觸犯《港區國安法》的罪名，張稱已向美國政府開始了申請政治庇護的程序。

另外，他亦得到美國約翰斯霍普金斯大學保羅·尼采高等國際研究學院(Johns Hopkins SAIS)的院士和獎學金支持，受到他們碩士班的取錄。他希望將其自身的經驗，影響現時和未來的外交官，持續將香港議題放在美國對中政策的核心之中。

他又提及明白到「國際線」令不少人失望，海外和本地香港人的距離甚至愈拉愈遠，亦承認「國際線」缺乏策略部署，尤其是倡議制裁以外的布局。他又指自己當初只帶了數萬港元流亡，情緒亦曾經極為低落，故感激曾幫助他的人。

張去年被控2020年6月4日於維園參與未經批准集結，並於去年8月17日傳出秘密潛逃英國的消息。他在去年9月15日缺席有關聆訊，同日發貼文首度證實早於8月已離港，指因國安法實施而令他感到安全受到威脅而流亡海外，但拒絕披露身處何地。