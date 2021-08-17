促女童撤控父強姦　5家人涉妨礙司法公正4人罪成

男子3年前被指性侵犯其親生女兒被捕還押，期間涉嫌趁妻子、父母及胞弟探監時，指示他們阻止女兒出庭，及要女兒改口供。女兒最終雖有出庭作供，但就改口表示是誣告父親，結果父親獲釋。警方事後經調查後拘捕女童父親與其4名家人，控以串謀妨礙司法公正及作出傾向並意圖妨礙司法公正的行為2罪。案件上月中於高院開審， 至昨日（16日）由4女3男組成的陪審團開始退庭商議裁決，在經過2日逾12個小時的商議後，終於今（17日）早達成裁決，裁定女童父親、母親、祖母及叔父串謀妨礙司法公正罪成。女童父親及母親另被控一項作出傾向並意圖妨礙司法公正的行為罪亦罪成。5名被告中僅女童祖父被判罪名不成立。法官李運騰決定把案件押後至周五（20日）聽取辯方求情，並於下周一（23日）判刑。

本案5名被告分別為事主X的父親（44歲）、母親（42歲）、祖母（67歲）、叔父（38歲）及祖父（65歲）。5人獲悉裁決後並無激烈反應，但得悉X祖父獲判罪名不成立後，X的叔父有點頭示意並拍拍父親的大腿。據控方庭上透露，X的父親於1997年曾有一次管有侵權物案底被判罰款，X的叔父則於2007年因傷人罪被判100小時社會服務令及罰款6000港元，其餘被告則沒有案底。另外，獲脫罪的X祖父亦有就其早前於裁判法院提訊時聘請私人律師一事申請訟費，且獲法官批准。

X的父親、祖父母及叔父被控的串謀妨礙司法公正罪之控罪指，他們於2018年10月8日至2019年1月23日在香港，致使X在一宗高院刑事審訊案件的審訊程序中更改原擬作出的證供。X的父母另被控的一項作出傾向並意圖妨礙司法公正的行為罪則指，2人於2018年10月20日致使X連同母親離開香港，及意圖使她們不以控方證人身份於一宗高院刑事案件作供。