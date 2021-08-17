地盤監工涉非法集結　辯稱等女友被警拉錯

地盤監工涉嫌在前年9月29日於銅鑼灣參與非法集結之案件，今天（17日）在區域法院續審。法官裁定案件表證成立後，被告自辯稱當日因得知銅鑼灣有示威，擔心在該區工作的女友安全，遂打算接女友放工，卻遇上港鐵關站，街上又施放催淚彈。他為避開示威人群，才走到黃泥涌道休憩處等待，但一走出休憩處便隨即被警員推倒拘捕。被告指他身上所穿所帶的物品皆是當日踢波或工作之用。控方質疑他愈走愈近示威路線，實是在參與示威遊行及非法集結。監工今天已完成自辯，案件押後至明天作結案陳詞。

24歲被告潘奕安，任職地盤安全監督，被控於2019年9月29日在銅鑼灣黃泥涌道，連同其他身份不詳的人士參與非法集結。他自辯稱患有哮喘，當日下午外出踢波，不久便感氣喘頭暈，因此出場休息，瀏覽手機時得悉銅鑼灣有示威，於是致電女友，約她在工作地點附近的安全地方匯合。

被告指他動身乘港鐵時，才知列車不停灣仔及金鐘站，又考慮到銅鑼灣人潮湧現的情況，只好在中環站落車，步行回銅鑼灣。他走到警察總部附近時，聽見有人大叫催淚煙，他驚慌下跑走並轉入莊士敦道，行到修頓球場時又聽到有人大叫開槍，在不熟路的情況下跟隨手機google map的路線，走到黃泥涌道的休憩公園。他雖兩度致電女友但不果，等待期間又有人叫催淚彈，且見人群爭相走避。他擔心其哮喘會被觸發，便快步離開，卻在踏出數步後便被推倒拘捕。

被告指稱，當日他頸上的面巾，是踢波時用來箍住頭髮和抹汗，腳套及護脛則是預防受傷及減低肌肉痠痛，他因心急往接女友而沒脫下來，亦沒有換上預備運動後更換的衣服。被告又指因分開工作及私人用，故有2張八達通及電話卡。乘港鐵時又因心急以為八達通沒錢，在錯買一張兒童票後，又買了一張成人票。至於他背包裏的手套、手袖、防毒面具等，都是工作上需要派發予地盤工友使用。而他沒有執拾背包的習慣，亦沒有更換背包，所以該些物品放在背包內。