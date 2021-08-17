傳銷騙徒藉網上情緣搵食　誘苦主借40萬　訛稱自殺人間蒸發

再有市民疑墮傳銷騙局。深水埗區議員袁海文接獲市民求助，指位於何文田一家傳銷公司，以事主的身邊人推銷產品，支付5,210港元加盟費後，再要求事主借錢或以儲蓄投資，不少人更買下40萬港元貨物，僅約30名受害人已涉款約660萬港元。袁已於上月初去信警務處處長反映。

袁自今年6月起接獲受害人求助，均涉及「Francine Holding Limited」公司的獨立經銷商會向受害人的身邊的同學、同事着手，推銷Francine的「養生保健事業」。他們會推銷精油、奶粉、紅酒及護膚產品等產品。事主會被要求先以5,210港元加盟，其後再以不同藉口，針對求助人想賺錢或求職心態，強調「短時間、高回報」，務求令求助人借錢或以儲蓄買下大額的單據。

事主B小姐年約30至39歲，擁有碩士學歷。她在2018年從交友軟件認識懷疑騙徒S先生，S先生經常對她噓寒問暖，關心她的工作狀況，擔心其工作壓力大，亦經常暗示自己有車有樓，營造富貴形象，令B小姐認為2人正向情侶關係發展。

S經常強調她的工作辛苦，想她轉工到其公司「拍住上」，有次約她食飯，卻帶她到位於何文田的公司，游說B小姐付加盟費加入，但B不願。B小姐坦言對公司的手法感反感，但S就開始情緒勒索。S指對她失望，更稱賺不了錢就「不會有幸福將來」、「工作太忙難以照顧未來的小孩子」。

B小姐以為已與S先生斷絕聯絡，但S在去年3月再借故相約她到公司，B是次心軟付出加盟費，S年中再向她埋手，成功游說她自費及與財務公司借貸，涉款逾40萬港元，成為公司的「挑戰者」。

由於S未能成功說服B在3個月內做夠100萬港元業績，因此S將她踢出相關聊天群組，S本人更是玩失蹤，甚至透過自稱是其家人致電B，指S已自殺身亡，而事後B從其他苦主口中得知S未死。

其後B獲得6張「買貨」單據，但全部均非她的名字，涉事的名字亦不是她認識的人，因此更難追討。B現時每月還款約1.5萬港元，並攤分60期，甚感吃力，除了全職工作外，她需抽時間做兼職幫補。袁認為，至少已接獲至少30人求助，部分人已報警，他亦在上月初去信警務處處長，至今未獲回覆。