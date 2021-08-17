批職工盟反中亂港　團體促保安局取締組織

在反對修訂《逃犯條例》示威期間，近40個工會以職工盟會址登記，外界質疑這些組織打着工會旗號，實際上有政治目的，批職工盟是幕後推手。有團體今日（17日）到政府總部請願，指職工盟多名高層成員來自「反中亂港」組織，甚至涉違《港區國安法》等罪行被捕或判囚，過去又涉收取美國資金，促請保安局盡快徹查並取締職工盟。

團體「公義力量」成員表示，在國安法訂立之際，職工盟與多個工會組成「二百萬三罷聯合陣綫」，發動反對國安法「罷工罷課公投」，又發表煽動性文章及「工會善用扎根職場爲香港民主運動建立更多根據地」等港獨言論。更於今年4月以隱蔽方式，放映多場黑暴電影，包括《理大圍城》及《佔領立法會》等，明顯以「勞工團體」名義利用工會平台，搞反政府的政治活動。

成員又批，職工盟不斷鼓勵工會和市民罷工，目的是為其後參與非法民主派「35+」初選、顛覆政權鋪路。她質疑職工盟是長期操控近百個工會的「反中亂港組織」，屢次涉收受外國政治組織捐助，如獲美國國家民主基金會提供近1,300萬港元資助。

團體促請保安局局長盡快徹查，並追究職工盟法律責任，切斷外部勢力參與及資助其舉辦的任何活動，正本清源。