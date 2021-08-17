中大實施新出入管制措施　師生入校前須拍卡

香港中文大學現時實施出入管制措施，門口有保安查核證件，校外人士則要登記，校方早前更於港鐵大學站A出口安裝閘機。中大今日(17日)指，隨着新學年於9月展開，計劃恢復面授課堂及教學活動，校園活動將會增加，預計每天將有大量人士進入校園。在參考其他本地大學相關措施後，中大行政與計劃委員會通過決議，將於本月30日起實施新出入管理措施，提升校園出入管理效率；中大智能卡持有人進入校園時，須於入口處新設的電子讀卡系統進行驗證。

中大指，現在於校園入口處以人手檢視中大證件的模式，將以電子方式取代，智能卡持有人在進入校園時，須於入口處新設的電子讀卡系統進行驗證。中大通(CULink)及中大圖書證持有人從實施日（8月30日）起，須透過讀卡器驗證其智能卡；中大教職員宿舍居民及外判工作人員將陸續收到由相關書院或部門發出的智能卡，以取代現在持有的紙卡入校證。

預先登記訪客將會收到由相關書院/學系/部門，經大學網上系統所發出的二維碼作入校之用，該二維碼只供指定訪客使用，並只在相關書院/學系/部門所指定的日期有效。訪客於校園入口處入校時，須出示其二維碼進行驗證，而中大校友信用卡持有人須如常於校園入口處，出示其信用卡作入校之用。

如未能提供上述中大相關文件，均須於校園入口處登記其香港身份證或其他身份證明文件，方可進入校園。如情況需要，大學保留拒絕訪客進入校園的權利。校方指如有需要，上述人士須出示香港身份證作核實身份之用，又強調新措施旨在保障校園及大學社區的安全，感謝大學成員及社會各界人士的理解及合作。