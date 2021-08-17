廉署起訴裝修公司東主　涉「利是」行賄物管職員換取優待

廉政公署昨日(16日)落案起訴一名裝修公司東主，控告她涉嫌向一個私人住宅屋苑的物業管理公司職員提供「利是」，換取優待其公司在該屋苑一個單位所進行的裝修工程，涉事東主獲准保釋，將於明日(18日)在沙田裁判法院上庭。

被告甘群如現年49歲，是城樂有限公司(城樂)獨資經營者，被控兩項向代理人提供利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9(2)(b)條。控罪指，於2020年12月，大埔富善花園一名業主聘用被告的裝修公司為其單位進行裝修工程。該屋苑的物業管理公司一名保安員及一名物業主任，負責監督有關裝修工程是否符合規定，並有權拒絕任何違規的工入進入屋苑。工程期間，城樂的工人被指違反相關規定，物業主任亦就此事發出警告信。

被告涉嫌於同年12月18日及28日，無合法權限或合理辯解而分別向上述保安員及物業主任，各提供200港元「利是」，以換取物業管理公司優待該裝修公司的報酬。有關物業主任及保安員即時拒絕「利是」，並向屋苑業主立案法團及公司匯報事件。在廉署調查期間，有關屋苑及物業管理公司提供全面協助。