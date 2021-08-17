「奶茶叔」死因研訊　法醫指血管瘤破裂致命

年近花甲「奶茶叔」6年前在順天邨一茶餐廳飲奶茶加糖後，疑因把舔過試味的茶匙插進公用糖罐，引起同枱一名貨車司機不滿。雙方為此爭執，「奶茶叔」其後倒地送院，昏迷數月後死亡。其死因研訊今天（17日）在西九龍法院死因裁判庭繼續。法醫今早作供，判斷死者死因是左椎動脈血管瘤破裂，造成蛛網膜下腔出血。但死者身上沒有外傷，送院時僅眉骨有擦傷，由於頸及下顎沒有傷勢，估計死者血管瘤有較大可能是自然形成，因爭執時血壓上升而破裂。

聯合醫院急症室醫生曾浩佳供稱，58歲死者黃文權於2015年10月10日被送院，當時死者血壓及脈搏不穩定，呼吸衰竭及陷入深度昏迷，亦出現休克。其右眼眉有瘀傷及表面撕裂，但沒有出血或其他外傷。因其後發現死者有廣泛蜘蛛網膜下腔出血，轉到伊利沙伯醫院腦外科治療。而根據急症室紀錄，死者過去沒有腦病變或相關病徵而住院的紀錄。

伊利沙伯醫院腦外科醫生沈雋供稱，死者被轉介入院後須施手術插管引流，以降低死者當時過高的髗內壓。同年10月21日死者接受腦部掃描，發現腦部水腫，出現缺血性中風迹象，但無骨折或腦積水，由於藥物無法控制髗內壓上升，須切除部分腦部組織及兩邊部分頭骨，而死者亦須依賴呼吸機。同年12月1日再做電腦掃描後，發現死者左椎動脈有血管瘤破裂，另有肺積水及肺炎。至2016年1月16日，死者多處內臟衰竭，與家屬商討後放棄搶救。死因裁判官向沈提出，死者可能入院時已有血管瘤破裂，導致出血性中風，而出血使腦細胞壞死，影響死者自主呼吸，導致缺血性中血。沈表示同意。

衞生署法醫傅家聰則供稱，他於2016年1月26日在葵涌殮房解剖死者遺體，死者身上有一系列手術及醫療痕迹，其頭部無明顯傷勢，面骨及下顎完整，身上亦無新近傷勢，但腦部組織嚴重軟化及有壞死情況，大腦及小腦均有神經元缺血病變，而左椎動脈有3厘米長的血管瘤及組織復原情況。傅總結死因是左椎動脈血管瘤破裂造成蛛網膜下腔出血，繼而引起併發症。傅提出，血管瘤可能是自然形成及破裂、因打鬥造成及其後自然破裂、或自然形成但因打鬥破裂。在黃官提問下，傅指如果死者僅是眉骨有擦傷，這導致血管瘤形成或破裂的可較低。由於死者頸及下顎沒有傷勢，傅在同意死者血管瘤可能是自然病變形成，因爭執時血壓上升而破裂的可能性較高。