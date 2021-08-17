去年7.1集結案　8被告中7人擬認罪

於前日（15日）宣布解散的民陣去年申請在7月1日舉辦遊行，雖然遭警方發出反對通知書，惟當日港島區仍有人舉行未經批准遊行。民主黨前主席胡志偉、「長毛」梁國雄等共8人，事後分別被控煽惑他人參與、組織及舉行、明知而參與未經批准集結等罪。案件上月於區院提訊時，已有4名被表明將認罪，到今天（17日）再提訊，再有3人表示會認罪，7人將於10月7日進行正式答辯。餘下一名被告則需時再索取法律意見，其案件押後至9月21日再訊。

今日到庭應訊的4名被告，分別為曾健成、鄧世禮、徐子見及陳榮泰。他們在上一次提訊時仍未決定答辯意向，到今天曾鄧徐表示會認罪。其中曾擬認煽惑他人明知而參與未經批准集結罪。鄧則擬認舉行或組織一個未經批准集結罪，徐則擬承認煽惑他人明知而參與、以及舉行或組織未經批准集結2項控罪。至於鄧徐2人被控的的明知而參與未經批准集結罪則將會擱置於法庭檔案不予起訴。至於陳榮泰則到今日仍未確定答辯意向，需時索取進一步法律意見，故押後到9月再提訊。

同案另外4被告陳皓桓、胡志偉、朱凱廸及梁國雄，早前已向法庭亦表示會認罪。8名被告之中，梁國雄因組織和參與前年8月18日和10月1日的未經批准集結，較早前共被判監22個月，而陳皓桓則因組織和煽惑他人參與前年10月1日的未經批准集結，而被判監18個月，2人目前正在服刑。另外徐子見、朱凱廸和胡志偉就因另涉及民主派初選案而正還押候訊。餘下曾健成、陳榮泰、鄧世禮3人，則獲准繼續保釋。