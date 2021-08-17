不滿被聯交所除牌　中國趨勢入稟申請司法覆核

創業板上市公司中國趨勢控股有限公司於今年4月被聯交所除牌，該公司其後向香港創業板上市覆核委員會提出覆核，但委員會於今年8月決定維持除牌的決定。中國趨勢不服該決定，並於昨天（16日）入稟高院申請司法覆核，要求法院頒令推翻委員會的決定，並要聯交所重新考慮該公司有否足夠資產支持業務運作，從而收回除牌的決定。

申請人為中國趨勢控股有限公司，擬答辯人為香港聯合交易所有限公司。入稟狀指稱，申請人在2002年2月已於創業版上市，但聯交所在2019年6月指申請人沒有足夠資產去支持其營運及業務運作，引用《創業板上市規則》下令申請人停牌。申請人曾就遭停牌一事提出司法覆核，但原審及上訴均敗訴，申請人正打算就此申請往終院上訴。

另一方面，聯交所於2021年4月16日通知申請人指，創業版上市委員會已決定把申請人從創業版除牌，申請人除即向創業版上市覆核委員會提出覆核，但該委員會於2021年8月10日通知申請人，決定維持除牌決定。申請人認為自己有足夠資產去支持其營運，並指其貿易生意一直有盈利，截至2020年12月31日，其資產亦有超過1.2億港元，可支持其營運及可持續發展，故認為除牌的決定不合理。