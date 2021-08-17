興盛路與大窩口道上坡區將建60米自動扶梯　須收回部分土地

政府於2009年訂立準則，評審興建上坡地區自動扶梯連接系統和升降機系統的建議項目，決定推展18個建議項目。事隔多年，路政署終向葵青區議會提出建設興盛路至大窩口道行人通道系統，預計將興建約長60米，設有4段雙向自動扶梯，3部輪椅升降台及樓梯的有蓋行人通道系統。由於計劃須永久收回及暫時佔用屬於佛教善德英文中學及葵康苑的部分斜坡土地，路政署指將與地政總署商討有關收回及徵用所需的私人土地事宜。

路政署指，位於葵康苑及佛教善德英文中學之間有一條長約70米，標高差距約18米的樓梯連接興盛路及大窩口道，供市民往返大窩口道近葵興地鐵站與葵盛東附近一帶，包括葵盛東邨。工程計劃為提供舒適及便捷的有蓋行人通道系統連接興盛路及大窩口道，將拆卸現有連接興盛路與大窩口道的樓梯，並在上址建有蓋行人通道系統。

路政署又指已謹慎選擇行人通道系統的位置，將對現有斜坡及樹木的影響減至最低。根據現時的初步設計，受影響的範圍並沒有具特殊價值或受關注的樹木，同時會研究可行的綠化和補償措施。