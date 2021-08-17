越南賊幫專偷連鎖服裝店　1年擸逾12萬元貨　2假難民骨幹落網

由去年8月起的一年間，警方發現秀茂坪警區的店舖盜竊案有上升趨勢，針對各案比對研究後，留意到有賊人鎖定大型連鎖服裝店的衣物為目標。警區重案組及情報組翻查大量「天眼」片段及作深入分析，鎖定一個活躍於秀茂坪警區、西九龍和港島區的盜竊集團，昨日(16日)拘捕2名涉案越南假難民，相信他們牽涉至少14宗案件，失物總值逾12萬港元。

秀茂坪警區署理總督察(刑事)潘崇禮指出，盜竊集團以越南人為骨幹成員，每次行動會派出2至3人，分別負責盜竊和「把風」。他們會針對保安存在漏洞的連鎖服裝店，趁人流較少、保安員不為意時將一些衣物放入自備的袋內，由於該些店舖無安裝防盜設施，令賊人可以輕易逃走。

警方搜集情報，查出該集團將旺角區一單位闢作貨倉，並透過運輸公司運送贓物到機場，再空運至越南銷售，每月寄貨2至3次。昨午4時許，探員在旺角進行埋伏，趁1男1女將贓物搬上貨車時，以涉嫌「盜竊」拘捕他們，同時檢獲逾380件衣物，相信均為較早前盜竊所得。

被捕男女分別28歲及30歲，均屬無業及持「行街紙」留港，經調查後，相信2名被捕人士涉及至少14宗盜竊案，在5至6間店舖累計偷走約值125,000港元的貨物。警方估計今次行動已成功瓦解該集團，並已將骨幹成員逮捕歸案，不排除之後有更多人被捕。

該警區情報組高級督察陳晴美提醒，零售店舖可加強保安措施，例如在貨物上加設防盜裝置，以及在店內加裝閉路電視，保安員亦應該加強警覺，留意有無可疑人士，尤其是在人流較少的時段保持警惕。此外，物流公司亦要注意有無人利用服務，暗中將贓物運往海外，特別是東南亞地區。如有疑問，可立即尋求警方協助。