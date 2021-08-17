涉助網上騙徒洗錢　女被告稱不知情只憂被騙感情

2名女子被指與網上騙徒串謀，借出銀行戶口接收騙款，因而被控串謀洗黑錢罪，案件今天（17日）在東區裁判法院續審。裁判官裁定本案表證成立，其中一名被告自辯時表示，從沒懷疑過在網上認識的「男朋友」會借用自己的户口洗黑錢，反而擔心自己被騙感情。她形容自己「唔睇新聞，對外界唔係好知」，更在庭上聲淚俱下，表示沒有想過自己會遇上騙子。

兩名被告依次是魏玲玲（47歲，超市店務員）和譚介雲（51歲，文員）。魏被控於2018年3月21日至11月28日，串謀Kelvin LEE處理中國銀行一戶口內的約49萬元。譚則被控於2018年9月4日至11月15日，串謀Codecasa RICCARDO及其他不知名人士，處理滙豐銀行一戶口內的約50萬元。她們在被捕後均對警方表示自己也是受害人，被人欺騙借出銀行戶口。

魏玲玲今自辯時表示，於2017年6月在網上認識 一名Kelvin的人，相識一兩日就確認情侶關係。魏在庭上面帶笑意指出，當時是對方主動追求他，問她可否成為自己的女朋友。她曾應對方要求，匯款到一個馬來西亞地址，對方聲稱是自己所住的酒店地址；因為要當地人才可以收取款項，所以把酒店經理列為收款人。裁判官問魏，知不知道該地址有沒有顯示酒店名稱，魏稱「我唔知啊，我照抄咋，佢畀我咪抄」。

魏表示銀行曾經致電她，表示有一名女士曾在元朗存款到她的户口，問魏知不知道此事。她一度懷疑「男朋友」在香港「收埋第二個女人」，亦懷疑自己被欺騙金錢及感情，但卻從來沒有懷疑過户口的資金來源會否有機會是犯罪得益。她續指自己的積蓄及收入不足以應付「男朋友」的要求，故曾經向財務公司借貸約30萬港元，其中至少9至10萬分給了「男朋友」，最終因無力還款，在今年初向法庭申請破產。

在控方盤問下，魏表示不覺得對方一直不肯與自己視像通話值得懷疑，亦無聽過有人用網上圖片或明星照片犯案，她表示自己「唔睇新聞，對外界唔喺好知」。但同意「男朋友」的要求不符合邏輯及常理。案件押後9月24日續審。