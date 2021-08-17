兩億資助專業團體舉辦活動　議員斥5年僅批5400萬

政府在2016年推出涉款2億港元的「專業服務協進支援計劃」，以資助合資格專業團體舉辦活動，以加強行業與其他市場交流合作等。有議員今日（17日）指，計劃推出接近5年，所批出資助額只有5,400萬港元，認為政府宣傳不足、計劃難落地，另有議員不滿為何金融服務界未有被納入計劃受資助名單中，促政府將金融業界納入名單中。

立法會工商事務委員會今召開會議，議員盧偉國指，計劃推出至今已5年，但只有75個項目在計劃下獲資助，所涉金額只佔計劃總額四分之一，關注政府如何向業界推廣計劃，令更多專業團體受惠。商務及經濟發展局副秘書長陳瑞緯表示，局方盡量想「使多點」，惟疫情後撥款申請減慢，有團體即使申請舉行活動亦需要再作調整，政府已盡量接觸業界鼓勵其參與計劃。

另外，去年《施政報告》宣布政府在主援計劃下預留5,000萬港元，設「專業人士參與活動津貼計劃」，津貼香港主要專業團體參與由政府、香港貿易發展局舉辦及香港駐海外經濟貿易辦事處舉辦的活動，現時已有5項暫定活動獲批。局方指，新計劃是支援計劃的簡易版，希望簡化團體申請舉辦活動的程序，現時仍有約20個項目商討中，但因疫情關係未知如何啟動。

金融服務界張華峰表示，在大灣區發展中，金融服務行業是重中之重，關注為何政府未有將業界納入合資格專業服務行業名單。商務及經濟發展局副局長陳百里解釋指，根據世界貿易組織及貿發局的行業分類制訂名單，雖然金融服務及風險管理業界未能納入計劃名單，但行業中專業人士為律師及會計師，同是計劃受惠對象，如金融服務界建議的活動令他們受惠，有關申請亦可獲局方批准。