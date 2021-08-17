南亞群煞闖賭檔傷人　議員斥糾黨危害治安　警追查拘尼籍漢

南亞惡漢闖賭檔斬人，引起社會關注。日前油麻地一非法釣魚機賭檔，被多名頭戴飛虎冷帽的南亞惡漢持武器入內破壞，更斬傷尼泊爾主持，行徑明目張膽，議員斥南亞幫無法無天，糾黨犯案，警方就案件拘捕至少一名24歲尼泊爾籍人士。過往涉及南亞「假難民」犯案不絕，惟政府耗用資源照顧他們，更埋下治安毒瘤。

議員葛珮帆斥斬人案中的南亞漢糾黨斬人，目無法紀，以往涉及南亞籍假難民的爭地盤、毒品及搶劫案亦時有發生，肯定對本港治安構成威脅，這些難民聲請者中9成9都是經濟難民，與受酷刑及宗教等迫害為由的難民談不上邊，惟港府多年來仍要燒錢照顧他們，包括生活及司法費，做法等同「倒錢落海」，為他們免費接種疫苗，亦分薄了港人資源。

她指，假難民以不同理由留港，目的只是搵錢，她促司法機構設立專隊處理他們的司法覆核，縮短他們留港時間，盡快遣返離開，警方同時要加強執法，打擊假難民犯案，並延長羈押犯案假難民時間，以防他們威脅治安。

不少打黑工、販毒、藏械及搶劫等嚴重罪案，亦曾與持行街紙的假難民有關，今年5月，香港海關分別於機場及驗貨場，檢獲可卡因及冰毒市值共約1,220萬港元，拘捕3名涉案男子，包括2名持行街紙的巴基斯坦籍假難民。上月，深水埗警區進行的打擊毒品行動，在旺角花園街一個劏房單位，檢獲超過懷疑大麻花及海洛英，市值約150萬港元，行動中，2名持行街紙的印度籍假難民被捕。

假難民已成治安毒瘤，但港府每年花費在他們身上的公帑更是有增無減，過去7個財政年度已使用的公帑高達60億港元，保安局預計，2021/22年度將用12.7億港元處理免遣返聲請及相關工作，較去年度上升超過2.6億港元，增幅逾25%。此外，港府亦為免遣返聲請人接種疫苗。