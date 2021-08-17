女生稱6年前補習屢遭非禮　補習社導師受審

一名補習社導師涉嫌在6年前，非禮當時讀小五的10歲女學生，包括伸手進女童的衣服捏胸、用手指插入女童肛門。男導師否認控罪，案件今天（17日）在東區法院開審。女童透過視像系列作供，示範被告當年的「揸胸」動作。控方指女童星期一至五放學後都會去該補習社上課，補習小組共有7至9名同學。而被告自X在小五期間開始非禮她，直至X在小六離開該補習社為止。

47歲被告鍾文安，報稱導師，被控3項猥褻侵犯罪，指他於2015年9月1日至2016年4月30日期間，3次在香港仔某補習中心非禮10歲女童X。

女童X今透過視像系列作供，她配合法庭提供的人形公仔，示範當時被告的非禮舉動。據辯方律師在庭上的文字描述，被告當時用右手搭住X的膊頭，將2人的距離拉近，再將右手手指「攝」入X的學校運動服的領口，直至整隻手掌放在X的胸脯，被告便會捏X的胸部數下，中間沒有隔着任何衣物。X同意律師所講，自從第一次被摸胸後，每星期都會被摸一至兩次，及後更演變成每次去補習都會被摸胸，直至她在小六離開該補習社。