壹傳媒涉違反租賃條件　議員關注如何防止濫用情況再現

官司纏身的壹傳媒黎智英與另外兩名壹傳媒高層周達權和黃偉強，涉違地契使用價值5.16億港元將軍澳工業邨地段，並隱瞞香港科技園公司，令與黎相關的公司獲得租金利益，3人被控欺詐罪。有議員今（17日）在立法會工商事務委員會不點名指壹傳媒濫用工業邨優惠用途，追問科技園公司如何監察濫用用地情況。創新科技署回應指科技園公司一直有安排人手實地巡查廠房。

旅遊界議員姚思榮指科技園公司管理的工業邨使用率高，但就指有傳媒機構被指濫用工業邨優惠用途，最終引發訴訟。他關注科技園公司能否有效監管及定期檢視使用機構有否改變了原有用途，確保用地達致發展再工業化用途。

創新科技署署長潘婷婷回應指，香港科技園公司有嚴謹制度確保工業邨用地符合契約要求，強調工業邨用地珍貴，企業必須遵守契約中的權利及責任，只可在處所中進行獲科技園批准的業務，承批人不得轉讓及分租。她又指科技園公司有巡查廠房權利，故一直有職員進行實地巡查，自2015年修訂工業邨政策，現時積極在工業邨中發展多層及高效能工業大廈推動智能生產，亦有全新評審準則，配合智能生產情況。

壹傳媒就公司於將軍澳工業邨駿盈街8號的前營業場所的租賃，早前向香港科技園公司發出退租通知，提出退回租賃，惟不承認任何涉嫌違反租賃條件的行為。翻查資料，涉事3人被控欺詐罪，該案暫定於2022年3月14日至4月20日進行審訊。控方早前提出把該案交由國安法案件指定法官審理，法庭把該案押後至12月21日在區院再提訊。

另外，財政司司長陳茂波指壹傳媒涉及違法行為及多項欺詐不當行為，早前根據《公司條例》委任審查員，調查壹傳媒公司業務，包括壹傳媒涉嫌欺詐公司股東，令其蒙受損失等8項問題。