販毒冤案被告得直　原律師團涉妨礙司法　消息指大狀及師爺被捕

高院上訴庭上星期就一宗販毒案上訴作裁決時，批評原本代表上訴人的律師團隊，指律師團有將罪責推給其客戶之嫌，以換取另一名同案被捕人士撤控。消息指，警方今日（17日）已拘捕曾代表該名上訴人的一名大律師及一名已退休、俗稱「師爺」的法律行政人員，指兩人涉嫌妨礙司法公正。

這宗販毒案的上訴人馬家健案發時20歲，原與其舊同事洪志謙（音譯）一同被控企圖販毒罪。起初上訴人聽取法律團隊意見後選擇認罪，控方則對洪撤控。但案件轉介高院後，上訴人解僱其律師團隊並改口不認罪，原因是他發現律師團隊是由洪的兄長介紹，律師費亦由洪的兄長支付，思疑其律師在有利益衝突下唆擺他認罪。

上訴庭的判決書提及，原審法官陳慶偉在審訊時曾質疑案中證據有很多疑點，明言對疑點感「不安」及「不舒服」，有證據顯示被告律師團隊有將罪責推給上訴人之嫌，以換取洪開脫，認為控方應撤控，否則若最終達到罪成裁決，將非常荒謬。

不過控方堅持繼續案件，更堅稱決定獲刑事檢控專員允許，結果上訴人被判罪成，被判監23年。他在服刑近5年後，於上月才獲上訴庭撤銷定罪，重獲自由。上訴庭在判案理由書中，對上訴人的原律師團及律政司雙方都作出強烈批評。