八旬翁打疫苗後流鼻血不止　家庭醫生指成因眾多

有八旬翁打針後流鼻血不止！有讀者向東網表示，其年屆80歲的父親身體向來無恙、數十年來未曾流鼻血，但接種第一劑疫苗兩周後，至今日（17日）凌晨約4時卻突然「好似開水喉咁」流鼻血約1小時，曾多次嘗試止血不果，最終要入住伊利沙伯醫院治理，擔心成因與疫苗有關，未知應否按時打第2針。有家庭醫生指出，流鼻血成因眾多，暫未可證實與疫苗有關。東網正向伊利沙伯醫院查詢情況。

讀者周先生指出，其父親本月3日接種第一劑由內地及德國合作研發的復必泰疫苗，至今日凌晨「好似開水喉咁流鼻血，成件衫、成床、成地都喺血」。其後救護員多次以按壓形式為其止血不果，最終要送院治理。

周指，父親不煙不酒，數十年來未曾流鼻血，近期亦沒有撞到鼻；加上其血壓及膽固醇均正常，擔心事件與疫苗有關，但醫生卻指沒有證據，亦沒交代是否適合打第2針。他稱，父親原定本月24日打第2針，擔心會出現嚴重副作用，認為當局常呼籲長者打針，有責任告知市民身體是否適宜，批評院方態度有如「睇到人命好簡單」，十分離譜。

家庭醫生關嘉美表示，全球已有不少人接種該款疫苗，暫未發現流鼻血是常見副作用，加上長者年紀大，身體有小毛病不出奇，若鼻咽或血小板等出現問題，亦可能導致流鼻血，認為必須待醫院檢查報告出爐，才可確認涉事病人流鼻血的原因。