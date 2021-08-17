經民聯就施政報告提8建議　冀為告別劏房及籠屋定時間表

新一份《施政報告》將於10月發表，經民聯監事委員會主席林建岳及議員建議以「開發土地、造福香港」為主題，提交8大政策建議。該黨希望政府可為告別劏房及籠屋定下時間表，提出10年安居計劃，包括重建26條公共屋邨，形容特首的反應正面。政黨亦建議暫緩執行住宅「辣招」，提高住宅和工商舖的按揭成數。

對於新界發展方面，該黨認為政府將新界打造成「安居之區」、「融合之區」及「創科之區」，適當地把政府機構設於新界，並提供足夠的工商業用地，推動原區就業。

該黨又着重於落實司法改革，促請港府優化海外法官聘任機制、檢視司法人員推薦委員會的組成、設立機制監察各級法官的表現、全面檢討司法覆核及法律援助的審批程序。政黨亦建議政府切實應對假難民問題、立法打擊假新聞及虛假資訊。

另一建制派政黨則提出5大範疇建議，指本港深層次矛盾的激化，對問責制度帶來挑戰，建議政府找出制度不足，體現官員有權亦有責的精神。該黨又建議港府將運房局的房屋政策與發展局的規劃地政政策整合，重新組成房屋及規劃地政局；而運輸政策及發展局下的基建發展、工務計劃及水務事宜等則重新組成運輸及工務局。

在疫情方面，政黨促請港府爭取在10月1日前與內地通關，先容許已接種2劑疫苗，及在通關前24小時內獲得陰性核酸檢測結果的市民，在內地的強制檢疫期減至3天至7天，最終達致免隔離通關。該黨又建議政府透過公私營合作，為市民免費提供基本的身體檢查和醫療評估，令他們了解是否適合接種疫苗。