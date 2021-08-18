警隊招募1545人　推出兩大策略吸納人才

受前年反修例示威影響，警隊招募一度面對困難，投考人數曾下跌30%，隨着示威緩和，投考人數告回升，惟今年接連發生土製炸彈案及警員遇襲案，再令部分投考者卻步，甚至有學警退出訓練。警隊將於今個財政年度招募1545名警務人員，包括195名督察級人員及1350名警員。為提高投考者的信心，警隊共推出兩項招募策略，包括於本周六（21日）晚於警隊Facebook及YouTube首次播放新製作的「警募直播」，警務處處長蕭澤頤將會在節目中亮相，介紹投考、受訓和畢業後經歷；警隊亦會在本月29日推出第二輪招募體驗日。

警察招募組警司陳純青接受東網訪問時表示，最近發生的警員遇襲事件，無疑為投考警隊人士產生多一重憂慮，甚至擔心為自己和家人的安全帶來危險，加上今年有多個調查發現，年青人對於選擇工作存在迷惘，各行各業亦出現招募困難，其中年青人投身紀律部隊的意欲和興趣亦與以往大有不同，故警隊已預期有關不確定因素。

陳續指，幸而今年上半年獲取錄人數較去年下半年上升50%，投考人士水準及準備俱佳，「第一，投考者對警務知識同體能測驗準備較以往好。」而警隊亦於去年下半年調整招募策略，包括「有心唔怕遲」，開拓更多年齡階層的市場，今年5月底舉辦首次招募體驗日，吸引1600多名參與者到場，最後更有450多名人士即場報名投考。

陳指，吸取首次舉辦體驗日的經驗後，次輪體驗日將會集中分享遴選過程體驗、訓練，以及首2、3年加入警隊的實際工作範疇和經驗；儘管投考者以往都能從網上得知相關資訊，但未必能了解確實情況，希望為投考者提供更貼身和有用的遴選資訊，「親身來到的話就會有學員、教官去親身講出問題所在」。

警方接連推出新策略，去年集中向30歲以上年齡層面的人士作招募，目前成功獲取錄的警員，年紀最大為43歲。他指，去年至今於30歲以上投考警員的比例，佔總數的3成。

此外，警隊招募組本周六推出名為「警募直播」的節目，內容包括安排警察招募組面試官和現役警務人員，講及投考、受訓和出班後的經歷；又會提供警隊招募小知識，以及最後安排直播環節，由招募組人員解答公眾提問，盼以輕鬆貼地手法，與年青人互動，從而吸引更多年青人才加入，並希望安排募組警員講解遴選過程常見錯誤、警務工作和職業前景。

對於早前提及本港精英運動員退役後能否獲優先考慮投身紀律部隊，陳純青表示，本港精英運動員接受專業訓練，其團隊合作精神、紀律性、意志以及體能均有保證，相信他們絕對適合警務工作，而目前警隊已有約60名精英運動員加入，當中包括前香港壁球運動員歐詠芝，以及前花式單車運動員余心怡等。