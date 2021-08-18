不滿申訴署單方面查太平紳士巡視計劃 　懲教4會去信特首

有相信曾入獄人士在社交媒體instagram稱，申訴專員公署已主動邀請他/她及一個囚權組織，就太平紳士巡視計劃提供意見。四個懲教署協會及工會就此表示不滿，指如資料屬實，認為公署的做法匪夷所思，主動邀請一個經常在網上公然號召支援因黑暴入獄人士的組織提供意見，反而從沒有接觸過任何一名懲教署職方代表，做法有欠公允。四個協會及工會強調，申訴署已不是第一次針對懲教人員，繼去年調查署方生產口罩流程及分發，今次又調查太平紳士巡視計劃，不少前線人員認為遭申訴署「扣帽子」，已經去信行政長官反映。

四個懲教署協會及工會，包括懲教事務職員協會、香港懲教人員總工會、華員會懲教署職員分會組別聯席會議連同懲教署懲教助理總會表示，早前在Instagram得悉，申訴署主動邀請該囚權組織就太平紳士巡視計劃提供意見，大批前線同事感到憤怒及不滿，懷疑背後動機。

有資深懲教人員指，近來因黑暴及《港區國安法》被判入獄及還押的人數不斷增加，以該囚權組織為首的反對勢力不斷指手畫腳，抄作抹黑懲教人員的謊言。前線人員面對沉重壓力，但仍然能夠沉着應戰，嚴防反中亂港分子在獄內死灰復燃，守住最後防線，但這個時候，申訴署突然射出一支冷箭，調查太平紳士巡視計劃，儼如一盤冷水兜頭淋懲教人員，但卻給予獄內獄外勢力重燃希望！

該名人員指出，去年當懲教署動用大批義工增加口罩生產全力協助政府抗疫之際，公署突然要全面調查懲教署生產口罩流程及分發，差點將整個義工活動拖垮。今次又出現這個情況，不少懲教人員反問究竟公署背後的動機如何？「為何我們在前線作戰之際，又要接受調查？」這次主動調查太平紳士巡視計劃下38個院所的運作安排，當中雖無指明調查懲教署，但署方負責其中28個懲教院所，明眼人一看便知道懲教署是主要調查對象。

香港懲教人員總工會主席賴偉全表示，如今投訴機制已經足夠，且行之有效，對於重新檢視的決定不明所以。他又指，即使調查最後沒有問題，亦不覺得會討回公道，「我不需要公署為我還公道，若有問題就請你指出，公道並不是這樣還」。懲教事務職員協會主席黃文貴指，不反對全面調查，面對任何投訴都是改善機制的機會，但調查必須建基於事實及互相尊重，如有關社交媒體的資料如屬實，實在不能接受。

懲教署懲教助理總會主席譚偉富亦形容，是次再度提出調查，嚴重影響人員士氣，「有同事說『點解又係我哋呢』，令人覺得是否針對懲教」。華員會副會長孫寶林表示，當時大家協助生產口罩，但因網上流傳有人偷賣懲教署口罩，便即時針對性調查懲教署，結果查證未有此事，但過程中已經對同事造成重大傷害；又指今次亦看不見有甚麼重大原因進行調查，「為何經常覺得懲教署有問題？是否越做得多就越錯？經常被人查的感覺令人很不舒服，完全是無故扣帽子。」

四個工會及協會更指，有部分在囚人士經常以向太平紳士及申訴專員等渠道投訴作為要挾，企圖迫使前線人員妥協就範，令他們管理更感困難，這點公眾人士可能不會察覺，就前線人員的不滿，他們已經去信行政長官反映。