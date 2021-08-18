採簡約式保育重現80年前米黃色外牆　活化中環街市下周一登場

三級歷史建築中環街市坐落於高樓大廈林立的中環，由2003年停用後，一度被放入政府的勾地表中，幾乎被拆卸出售，直到2009年港府宣布活化保育，幾經波折終交由市建局接手得以保留。歷經多年，中環街市在風雨飄搖中得以保存並活化重開，即將於本月23日開幕試業。負責中環街市重建項目的創智建築師有限公司資深董事吳永順坦言，「好努力去呈現1939年的中環街市模樣，但它始終是要承載2021年的生活」。游走新與舊之間，活化保育中環街市的10年中遇上不少挑戰，將大光井變成中庭，以至保育水磨石樓梯到重塑粉刷外牆顏色等，他期望啟用後舊建築可回到80年前的氛圍，但仍可為市民帶來新的體驗。

中環街市活化項目由「漂浮綠洲」特色設計轉至「簡約式保育」，吳永順由2011年接手設計，計劃多次被推倒重來，受限於費用、建築物料及時限等，最後中環街市採用簡約式保育方案，以最原始面貌呈現市民面前，他認為這是基於社會的選擇，是一個尊重原有建築歷史及其本身價值的方案。

歷經10年終於開幕，吳笑言「其實交到場讓市民使用我已經很滿意，可以將1939年舊時的形態再現，停用了18年的中環街市再交予市民使用，而這幢建築並非中環價值式的名店商場，我認為開初的原意是做到的」。

他特意提及保育許多未被留意的細節位時重重困難，例如樑柱加上全港首次使用了物料強化膜；又特意保留了以前的標誌，給予大眾「歲月留痕」的感覺；以及粉刷外牆使用的米黃色，需要把瓷磚挖開，再研究底下一層層漆油、比對黑白照片作推敲，最後才可找到1939年的顏色，他形容這些都是「你看不到但背後做了許多工夫的事」。

吳永順表示，最期望見到市民帶著笑臉，在這個地方休息互動的畫面。現時大光井將變成中庭讓市民作不同活動休閒之用，增加了約1,000平方米的休憩用地，相信日後可讓市民有重回80年前的感覺。