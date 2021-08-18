東方日報A1：國泰防疫缺口　確診員工四圍走

本地連續11日零確診斷纜，揭發機場轉機旅客或引爆播毒危機。昨日新增3宗確診個案，其中一宗本地個案為國泰航空機場貴賓室「寰宇堂」的47歲女員工，負責為離港及轉機旅客送餐。本地清零一段時間，衞生防護中心估計她受轉機旅客傳染，但過去一周多達逾3,000人使用過涉事貴賓室，難以追蹤播疫源頭。有專家批評目前仍讓高風險地區人士來港轉機極不理想，隨時令疫情一觸即發，促禁止相關地區來港轉機安排。

昨日新增兩宗輸入個案，其中一名24歲女子由英國抵港，已接種兩劑由內地及德國合作研發的復必泰疫苗；另一名17歲男子由阿曼抵港，兩人均驗出帶有L452R變種病毒。

本港同時新增一宗本地源頭不明個案，該名47歲機場女員工於國泰貴賓室負責派送食物，主要接待離境及轉機旅客。她最後上班日期為上周六（14日），翌日去私家診所打算接種新冠疫苗，向醫生報稱有咳嗽後獲安排驗疫，同日到北大嶼山醫院急症室求醫，證實確診及帶有L452R變種病毒，屬於Delta變種病毒。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，她居於東涌逸東（二）邨美逸樓，平時乘搭S65巴士上班，下班則乘搭N64巴士或與同事乘的士回家。她潛伏期及傳染期到訪過15處地方，包括街市、餐廳等。其居住大廈前日被圍封檢測後未發現新增個案。有30名密切接觸者要檢疫，包括3名同住家人及12名同事。

張指會為她進行病毒基因排序，與其他輸入個案做對比，希望找到感染源頭，目前會列作本地個案。

她指雖不能排除社區有隱形傳播，但暫時未發現社區有個案，認為受轉機旅客傳染機會較大。惟過去一星期有3,000多個離港及轉機旅客去過該貴賓室，承認難逐個追蹤，只有等外國通報有否曾到香港的確診個案。

呼吸系統科專科醫生梁子超表示，本港限制高風險地區入境者須為已完成接種疫苗的港人，但對轉機旅客零設限，自從取消地區性航班熔斷機制後，大量高風險地區人士來港轉機，這些旅客在無檢測下於機場禁區周圍走，為機場員工帶來莫大風險，隨時引爆社區傳播；機場亦未有做分流，一旦出事分分鐘嚴重過爆疫的南京機場。轉機旅客即使持有3日無染疫證明，但Delta變種病毒潛伏期可短至3日，檢測時或未能驗出病毒，建議禁止高風險地區旅客來港轉機。

政府專家顧問之一的許樹昌認為，機場禁區傳播風險高，最好所有員工都打齊兩針，「以檢測代替打針的方法根本保護不到你，只是驗你有無確診。」不過他指難強迫進入禁區的員工一定要打針，若有一大班人未接種，會影響分工，惟有盡量呼籲他們接種疫苗。機管局回覆表示，進入機場的員工若未打針需出示7日無染疫證明，已打針員工則須14天一檢，有關貴賓室已暫停開放以進行清潔及消毒。

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