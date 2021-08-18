已打針外傭料於酒店感染　專家倡中風險地區抵港檢疫兩周

一名38歲外傭(個案編號：12032)在上周由美國返港，因完成2劑新冠疫苗接種及有抗體，獲縮短檢疫期至7日，惟完成檢疫並走出社區後始確診，令本港檢疫安排出現漏洞。政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌，今早(18日)在電台節目表示，由於該患者抵港後較遲才發病，估計在檢疫酒店內受感染的機會很大，而檢視過去確診數據，有最少5名從中風險地區抵港的患者，在抵港第8至11天才確診，故認為從中風險地區抵港的人士，應檢疫14天會較穩陣。

他指出，由於涉事檢疫酒店走廊通風欠佳，若有受病毒污染的空氣積聚，住客又同時打開門窗，便有機會造成短程的空氣傳播。

此外，本港目前的新冠疫苗接種率僅約為55%，尚未達到建立免疫屏障的水平，許認為現階段難以大幅放寬社交距離措施，反觀新加坡及英國等地，正向80%接種率邁進，自然較少機會出現社區爆發，而且患者病情較輕微，不至於令醫療系統崩潰，才有條件放寬防疫。

至於市民是否需要接種第3劑疫苗，許稱一般人暫時無需要，但要進一步研究第3針使用同一技術平台的疫苗，抑或「溝針」效果會較好。他表示，中大由4月起招募700人進行研究，當中一半人打由內地研發的科興疫苗，另一半則接種由內地及德國合研的復必泰，結果發現2個群組在接種後產生的T細胞水平相若，即是有效預防受感染後出現重症或死亡的風險。

但研究中有80人接種科興疫苗後，抗體水平偏低，估計預防有徵狀感染的效率低於60%，中大今日起，將會安排該80人分批接種第3針科興或復必泰疫苗，以了解其抗體水平會否回升，預料最快10月下旬有相關數據。