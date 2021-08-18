有中小學生反修例被捕　議員轟教育制度失敗　促定時評估教師表現

在反對《逃犯條例》修訂風波中，有逾1萬人被捕，當中有2成是中、小學生。立法會今日(18日)通過在教育局開設職位，為《港區國安法》的實施制定、推展相關的學校行政政策等，日後會在財務委員會再作討論。多名議員狠批本港教育制度問題存在多年，形容不止是失衡、甚至是失敗。不單止教師，議員亦關注駐校社工本應是導學生向善，但在教育出現問題時，直問「社工做咗啲咩」。

議員盧偉國指大量青年被反中亂港分子荼毒、洗腦，而在社會動亂中觸犯不同的刑事罪行。他表示當提到評審課本可謂「一肚氣」，多年前已指出通識科內容有問題，不能達到國民教育的目標。至於議員周浩鼎提到當局方要求學校履行職責時，如何定時評估任教老師的執行表現，擔心會淪為形式主義、走過場，不但浪費資源，亦不能解決教育問題。議員邵家輝關注「一校一社工」政策，是為學生在艱難時期導他們向善、循循善誘，不過市民均看到教育出問題，問及社工「做左啲咩」，有否監察學生行為等。

教育局常任秘書長李美嫦回應指，教育局在公布國家安全教育指引及課程框架中，要求學校須設立工作小組並在本月底提交首份報告，局方會檢視學校的執行情況及計劃，詳細跟進計劃細項是否配合實際情況。另外，李期望社工可深化支援學生的工作，顧及校內的全人發展需要。

此外，會上亦通過將律政司1個首席政府律師常額職位提升為律政專員職級，領導「系統性檢討香港成文法」項目，包括廢除過時法律。議員姚思榮提及本港已回歸多年，很多法律條文仍具殖民地色彩，不解為何延至現在才落實整合法律。而議員陳振英同樣表示難以理解很多法例仍不合時宜，例如有條文竟提及「倒夜香」，促請政府提出廢除過時法律的時間表。