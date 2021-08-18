海外醫生數目欠奉　食衞局捱轟　議員斥草案綁手綁腳如自閹

香港醫療人手長期短缺，醫管局日前更指本港醫生去年流失超過4%。政府早前向立法會提交《2021年醫生註冊(修訂)條例草案》，目標讓符合特定條件、屬香港永久性居民的非本地培訓醫生可在港註冊執業，相關委員會今早(18日)召開會議，惟政府未能提供海外醫生人數的資料，不少議員直斥不能接受，更有議員批政府在修例上諸多框架，形容是自閹。

工程界議員盧偉國質疑修例對解決醫生荒有多大關係，政府又預計能吸納多少海外醫生回港。食物及衞生局副局長徐德義回應指，政府沒有正式統計有多少港人在外學醫，只有透過和海外留學生傾談而初步估算，可能有數百名香港居民海外讀醫。徐又指若條例通過，當局將組成特別註冊委員會，希望在一年內訂立海外合資格醫學院的名單，其後便能開始招聘。

盧反問政府無理由沒有機制統計海外求醫港人數字，批評當局不能為求通過條例便算解決，稱不能接政府的工作態度。委員會主席葛珮帆亦表示，對於政府一直未能提供將引入多少醫生而感到失望。加上當局稱通過法例後委員會才會訂出醫學院名單，才能再招聘，認為至少需要兩年時間，質疑政府是否真的急市民所急，更斥若政府不作改善，等於浪費議員們的時間和心血。

本身是醫生的陳沛然則認為，海外醫生最終都會離開公營醫院到私營醫院服務，無助解決現時的情況。陳又指要求海外醫生參加本地的執業試是最公平的做法，認為沒有執業試政府將難以評估不同醫學院的水平。

徐回應指政府從來都不會勉強醫生留在公營醫療系統，又指除了解決人手問題，政府亦會改善公私營合作。在考試制度方面，徐指雖然考核執業試是長久做法，但不少國家亦有免試例子，認為5年的在職評估更能長時間評核醫生表現。

在海外醫學院名單方面，議員蔣麗芸指名單只得100間學院太少，應該是至少要有100間，又批評當局在修例上綁手綁腳，自我設定框架，形容猶如自閹。議員邵家輝則回應陳沛然的意見，認為即使海外醫生最終轉到私營執業，但總會在公營工作一定年期，亦會有所幫助。邵又指全世界都想盡辦法吸引人才，但唯獨香港則想盡辦法阻繞人才到港。徐德義則回應稱會考慮議員的意見。