支聯會綱領涉違國安法　團體舉報促警徹查

支聯會因其綱領「結束一黨專政」，被質疑違反《港區國安法》。有團體今早(18日)到灣仔警察總部門外請願，指支聯會長期從事反中亂港活動，煽動市民仇恨政府，顛覆國家政權，要求警方嚴正徹查支聯會有否觸犯《港區國安法》。

團體「和衷共濟愛港聯盟」今早一行4人到警察總部請願，他們拉起橫額，並高舉寫有「解散支聯會，不容再拖」、「支聯會踐踏國家安全，違反國安法」等標語牌，又高叫口號，痛斥支聯會過去的所作所為，顯然屬於違反《港區國安法》的表現，而支聯會的主要成員亦理應被依法檢控，要求警方盡快對支聯會採取執法行動。

另一團體「香港勵志總會」亦到警察總部抗議，他們批評香港律師會理事參選人馬秀雯，曾在美國報章《Norfolk Daily News》發表抹黑及煽動仇恨香港警隊言論，虛構所謂「警察」造謠惑眾，她更曾現身西九龍法院聲援黑暴，自稱政治中立，瞞騙公眾。

「香港勵志總會」批評，馬秀雯言論不但嚴重違反律師會的《專業操守指引》，更可能違反《港區國安法》有關煽動仇恨政府的相關條例，要求國安處介入調查有關事件是否涉及違反《港區國安法》，同時敦促律師會認真徹查，注銷馬秀雯律師專業資格。