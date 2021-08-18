議員指年輕人在網絡被恐怖主義荼毒　鄧炳強稱加強針對虛假信息

早前港大學生會評議會通過有關悼念七一刺警案疑犯的議案，學生會幹事會為此辭職。有議員今日(18日)在立法會會議上提出質詢，稱過去不少事件顯示年輕人思想被恐怖主義荼毒，認為情況嚴重，促政府加強應對措施。保安局局長鄧炳強指不少年輕人被誤導參與恐怖活動而前途盡毀，表示同情襲擊者容易變成支持者，繼而成為參與者，社會各界應立即壓制恐怖主義，強調警方會加強針對散布虛假及不良信息，現有法律框架下有法例規管。

會議上，議員張國鈞指社會有迹象顯示恐怖主義思想滲入校園，部分容易在年輕人身邊的人士，例如組織、政治團體及補習社人員等容易影響年輕人，又稱有人透過互聯網散布美化恐怖主義等不良信息，藉以招攬青年進行恐怖活動，促局方加強應對措施。議員梁美芬則指出網絡上不少所謂關注組，實際上播毒、荼毒學生之餘亦沒有登記成為合法組織，質疑政府是否應將其取締。

鄧炳強指應拒絕英雄化、美化、淡化恐怖主義，避免年輕人成為恐怖分子。他又稱有國際恐怖組織利用互聯網將思想散布世界各地，亦有迹象顯示有恐怖主義思想滲入校園、鼓吹暴力及違法行為。他指出，同情襲擊者容易變成支持者，繼而變為參與者，故警方一直加強蒐集工作，針對散布虛假不良信息，阻止危害公眾行為，有透過聯絡主任加強與學校的聯繫，同時有舉辦有關國家安全的講座。

對於取締關注組，他指未必可以引用《社團條例》，但有法必依，會檢視組織活動有否違反《公安條例》。教育局副局長蔡若蓮則指出，《港區國安法》公布後，教育局已經向學校發出指引及通告，要求防止別有用心的人滲透及唔到學生。

另外，議員黃國健稱網絡上有不少仇恨、引發極端思想或恐怖活動的信息；議員廖長江則要求警方主動出擊，杜絕網絡散布虛假信息。鄧指警方有網上巡邏及智能分析，跨部門反恐專責組亦會搜集情報、分析及作出拘捕，包括今早拘捕4名涉嫌違反《港區國安法》27條的宣揚恐怖主義罪的人士。