警員涉向求助區議員人士索酬　自稱精神分裂

一名男警涉嫌在擔任區議員義工時，向3名因租務糾紛向區議員求助的人士索取逾2000港元報酬，因而被控索取利益罪。案件今天（18日）在觀塘裁判法院再提訊，沒有律師代表的被告否認所有控罪，並稱自己當時患有精神分裂。裁判官將案排期至10月13日作預審，候訊期間被告准以原有條件保釋。

37歲被告警員陳家霖，被控3項代理人索取利益罪，指他於2020年10月22日，作為代理人，即區議員謝淑珍的義工 ，在處理一宗工廈單位的租務糾紛時，分別向涉事業主、租客及地產經紀各索取800港元，合共2400港元，作為協助處理涉及3人租務糾紛的報酬。

被告今天向裁判官表示他有聘請律師，但因想節省費用，故律師今天沒有到庭。被告今天自行向法庭陳詞，指自己在案發時，因家庭問題導致患上精神分裂，現在定期在精神科覆診，但廉政公署並沒有為他索取醫療報告，被告便自行索取相關報告。被告又批評廉政公署將他的錄影會面片段列入不被使用的文件，他表示當時與廉署職員傾談了近半小時，他並非如控方所指保持緘默，當時有廉署調查人員認為他有精神問題決定終止會面，但事後並無安排另一次會面，他認為這是不完整的調查。裁判官應被告要求，指示控方需準備該錄影會面的謄本。

另外，控方表示本案有9名控方證人，包括7名市民、1名警員及1名廉署調查人員，並會呈上2小時區議員辦事處的閉路電視片段，預計正式開審時需要3日時間處理。