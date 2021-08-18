甄溢全涉貿促局貪案遭判刑　退休基金會宣布自動終止其職務

澳門貿易投資促進局(貿促局)早前有多名現任及前任高層，在審批不動產投資移民、重大投資移民及技術移民的申請過程中，涉嫌職務犯罪，其中1人是已轉職退休基金會廳長的甄溢全。就此，退休基金會今日(18日)發出聲明，宣布退休及撫卹制度廳廳長甄溢全，因故不能執行職務達12個月以上，其定期委任於2019年10月26日自動終止。

由於甄溢全在擔任貿促局投資經理期間，涉及貿促局投資移民貪污案而被判入獄4年，退休基金會指出，根據領導及主管人員通則，定期委任被終止的原因分為可能原因及自動原因，可能終止委任原因包括因故不能執行職務6個月以上；自動終止原因則為12個月以上。

而行政法務司司長之前按可能終止委任原因提前於2019年9月9日，終止甄溢全的定期委任，惟由於行政當局在決定前沒有預先聽證，被終審法院裁定撤銷相關決定。而退休基金會今次的聲明亦公布相關批示已被確認撤銷。

甄溢全早前被指協助參與製作部分個案的虛假文件，被裁定觸犯多項偽造文件罪，遭判處4年實際徒刑。而案件被告連同甄溢全共26人，當中亦包括貿促局前主席張祖榮，他因在審批投資和技術移民申請中貪污的案件被控18項罪名，並被判囚2年，其後提出上訴後獲裁定部分得直，有關4項違反保密罪全部不成立；其餘的3項財產資料不正確罪，由原判監7個月改判囚11個月，緩刑2年6個月，並需向政府捐獻15萬澳門元。