打鼓嶺豬場11日內4度水浸　政府指疑涉及貨倉違例發展或會執法

新界北區月內暴雨連場，位於打鼓嶺村恐龍坑的豬場甚至在本月已發生4度水浸。豬農及議員均投訴是由於上址有貨倉工程堵塞水渠，發展局今日指(18日)上址疑非法佔用政府土地及違例發展，相關部門會進入更深入調查，不排除稍後會有執法行動。

議員陳克勤指出近月北區大片水浸，有兩架車輛甚至幾乎浸到沒頂，差點浸死司機。至於有關豬場即使在早年超強颱風山竹、天鴿襲港亦沒有發生水浸，今個月卻已發生4次水浸，導致幾十隻「有大有細」的豬隻浸死。陳直指有關事件係3分天災、7分人禍，由於上址有貨倉違規發展填平排水渠，令到雨水倒灌到豬場。

另一議員林健鋒亦指出新界東北地區水浸問題特別嚴重，可見農田變成水塘、公路亦變成澤國。他關注港府經常指要發展新界東北，提醒政府不好忘記上水、粉嶺是必經之處，居民平常亦投訴日日塞車，促請政府改善規劃。

發展局副局長廖振新回應指北區水浸情況較多，是由於新界雨水排放系統較複雜，涉及不同的地權，政府及私人業主需按各自責任理順系統。廖指出北區亦涉及深圳河及雙魚河的治理計劃，政府同時會考慮該處村民要求，適當配合進行小型工程改善排水配套。