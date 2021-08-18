觀塘工廈派對房間犯禁　警拘5人檢毒品

東九龍機動部隊警員展開代號「勇爵」的反罪惡行動，今日（18日）凌晨零時許，突擊搜查一間位於觀塘道436至446號的工廈單位，搗破一間懷疑違規經營的派對房間。

行動中，一名24歲姓梁的女負責人涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）被捕。另外，1名19歲女職員、3男2女顧客，年齡介乎18至23歲，則涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），人員遂向他們發出定額罰款通知書，其中2男2女同時涉嫌「藏毒」及「藏有工具可作吸食毒品用途」被捕。所有被捕男女現正被扣留調查。

新冠肺炎疫情持續一年多，期間疫情反覆無常，近月更有變種病毒襲港，幸本港疫情近日有所緩和。當中有場所負責人無視禁令，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，冚之不盡。

《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）訂明，派對房間進行營業，顧客及員工必需完成接種第一劑新冠疫苗。另外，處所負責人亦應確保顧客在進入處所時，用手機應用程式掃描安心出行二維碼。在疫情嚴峻時期，警方呼籲市民顧己及人，嚴格遵守《預防及控制疾病條例》，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。